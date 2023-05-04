Канада передала Україні обладнання для розмінування

Канада надала Україні машини для розмінування на загальну суму 22,5 млн канадських доларів, повідомили в Посольстві Канади в Україні.

"ДСНС України отримала від Канади перше обладнання для розмінування в рамках допомоги в 22,5 млн канадських доларів", - ідеться в повідомленні на фейсбук-сторінці.

Техніку використовуватимуть для очищення сільськогосподарських земель, щоб повернути їх до продуктивного використання та сприяння відновленню продовольчої безпеки.