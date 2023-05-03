Північні країни-члени НАТО продовжать підтримувати Україну на її шляху до Альянсу - Спільна заява

Північні країни-члени НАТО продовжать підтримувати Україну на її шляху до Альянсу, ідеться у Спільній заяві президентів Фінляндії та України, прем'єр-міністрів Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції, підписаній у рамках Саміту Північних країн та України, що відбувся в Гельсінкі.

"На Бухарестському саміті 2008 року союзники домовилися, що Україна стане членом НАТО. Політика відкритих дверей НАТО твердо закріплена у Вашингтонському договорі. Україна офіційно запросила прискорену процедуру вступу до НАТО у вересні 2022 року. Північні країни-члени НАТО продовжуватимуть підтримувати Україну на її шляху до майбутнього членства", - зазначено в тексті документа.

Зазначається, що ще до вступу до НАТО безпека України має велике значення для Альянсу, у зв'язку з чим Україна та Північні країни НАТО з нетерпінням чекають рішень на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.

Країни Північної Європи продовжать надавати рішучу підтримку у зміцненні української обороноздатності, а також політично, фінансово, гуманітарно - доти, доки цього потребуватимуть, і в індивідуальному форматі, і у форматах міжнародного співробітництва в ЄС, НАТО, ООН.

Учасники Саміту підтвердили, що РФ має негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Країни Північної Європи підтримують ініціативу України щодо встановлення справедливого і сталого миру на основі Формули миру і готові співпрацювати з Україною для забезпечення якнайширшої міжнародної участі в її реалізації.

Також, наголошується в документі, що учасники Саміту твердо прихильні притягненню до відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах у зв'язку з агресивною війною Росії проти України. У зв'язку з цим, Північні країни закликають інші заручитися міжнародною підтримкою для створення Спеціального трибуналу.

Крім того, учасники мають намір продовжувати працювати разом з іншими країнами над розробкою механізмів для забезпечення компенсації втрат, травм і збитків, завданих російською агресією. Зокрема, у рамках Саміту Ради Європи в Рейк'явіку 16-17 травня 2023 року буде презентовано міжнародний реєстр збитків, завданих Україні Росією.

Як наголошується в документі, учасники згодні з необхідністю посилення колективного тиску на РФ за допомогою подальших санкцій, щоб послабити її здатність продовжувати агресивну війну.

Зрештою, країни Північної Європи разом із міжнародними організаціями та партнерами мають намір брати участь у відбудові та реконструкції України після війни, а також рішуче підтримувати Україну в її зусиллях із проведення реформ і у виконанні вимог, необхідних для якнайшвидшого початку переговорів про вступ до ЄС.

З повним текстом Спільної заяви можна ознайомитися на офіційному сайті президента Фінляндії.