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19:19 03.05.2023

Прем'єрка Данії: Ми готові допомагати Україні й надалі стільки, скільки потрібно

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Прем'єрка Данії: Ми готові допомагати Україні й надалі стільки, скільки потрібно

Україні необхідно надавати всю можливу допомогу, заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, зазначивши важливість її прискорення.

"Для нас війна в Україні - це не просто її боротьба за себе, це її боротьба за всю Європу, за право кожної країни жити в мирі, жити так, щоб не боятися своїх сусідів. Не потребує підтвердження, що ми готові надавати Україні й надалі всю підтримку, на яку ми здатні. Хочу скористатися цією можливістю сьогодні, і обговорити, як ми можемо більше надати допомогу з боку країн Північної Європи. І хочемо також прискорити цю підтримку, тому що ми розуміємо, що ви потребуєте цього не в майбутньому, а зараз", - сказала Фредеріксен на пресконференції з учасниками саміту країн Північної Європи та президентом України Володимиром Зеленським.

Прем'єрка Данії зазначила, що для данського уряду важливо дати Україні все необхідне, і робити це "стільки, скільки потрібно". "Ми розуміємо, що невідкладною є зброя. Ми вчора оголосили про фінансово найбільший з нашого боку пакет військової допомоги", - сказала вона.

Звернувшись до президента України Володимира Зеленського, прем'єрка Данії заявила, що одним із меседжів сьогоднішньої зустрічі учасників саміту країн Північної Європи було: "Усі країни Північної Європи стоять поруч із вами, Україно. Нехай це стане потужним посланням усім українцям, які захищають свою країну".

 

 

Теги: #данія #військова_допомога

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