Попередньо одна людина загинула і ще шестеро постраждали під час удару по залізничному вокзалу Херсона - МОЗ

Попередньо одна людина загинула і ще шестеро постраждали під час ракетного удару по залізничному вокзалу Херсона, повідомляє Міністерство охорони здоров'я в середу.

Медики надають необхідну допомогу постраждалим і доправляють їх до лікарень.

Для допомоги постраждалим задіяно сім бригад екстреної медичної допомоги.

Під обстріл також потрапила бригада "екстренки", уточнюється в повідомленні відомства.