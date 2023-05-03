Події

15:33 03.05.2023

Попередньо одна людина загинула і ще шестеро постраждали під час удару по залізничному вокзалу Херсона - МОЗ

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Попередньо одна людина загинула і ще шестеро постраждали під час ракетного удару по залізничному вокзалу Херсона, повідомляє Міністерство охорони здоров'я в середу.

Медики надають необхідну допомогу постраждалим і доправляють їх до лікарень.

Для допомоги постраждалим задіяно сім бригад екстреної медичної допомоги.

Під обстріл також потрапила бригада "екстренки", уточнюється в повідомленні відомства.

 

Теги: #херсон #обстріл

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