Попередньо одна людина загинула і ще шестеро постраждали під час удару по залізничному вокзалу Херсона - МОЗ
Попередньо одна людина загинула і ще шестеро постраждали під час ракетного удару по залізничному вокзалу Херсона, повідомляє Міністерство охорони здоров'я в середу.
Медики надають необхідну допомогу постраждалим і доправляють їх до лікарень.
Для допомоги постраждалим задіяно сім бригад екстреної медичної допомоги.
Під обстріл також потрапила бригада "екстренки", уточнюється в повідомленні відомства.