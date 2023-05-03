Є влучання в пасажирський вагон у Херсоні, поранено провідника - "Укрзалізниця"

Унаслідок обстрілу залізничного вокзалу в Херсоні є влучання в пасажирський вагон, поранення дістав провідник, повідомляє державний залізничний оператор "Укрзалізниця".

"Є влучання у пасажирський вагон на станції Херсон, поранено провідника, йому надається допомога. На момент обстрілу посадку розпочато не було, пасажири перебували в безпечному укритті", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в середу.

Поїзд до Львова вирушив із Херсона із затримкою в 14 хвилин зі 116 пасажирами на борту.

Вагони, пошкоджені внаслідок обстрілу, будуть оперативно замінені на станції Миколаїв.