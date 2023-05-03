Унаслідок обстрілу залізничного вокзалу Херсона попередньо загинула одна людина, поранені троє - голова ОВА

У середу ворог обстріляв залізничний вокзал у Херсоні, за попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинула одна людина, троє дістали поранень, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

"Ворог ударив по залізничному вокзалу Херсона. Попередньо одна людина загинула, ще троє цивільних поранені", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Також він уточнив, що "пошкоджено карету швидкої - медики не постраждали".

На місці працюють рятувальні служби.