Окупанти обстріляли залізничний вокзал у Херсоні, інформація про постраждалих уточнюється - голова ОВА

У середу російські окупаційні війська обстріляли залізничний вокзал Херсона, інформація про кількість поранених уточнюється, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

"Ворог ударив по залізничному вокзалу Херсона - інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Крім цього, ворог обстріляв карету швидкої допомоги. За попередньою інформацією, три людини постраждали.