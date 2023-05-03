Події

14:23 03.05.2023

Окупанти обстріляли залізничний вокзал у Херсоні, інформація про постраждалих уточнюється - голова ОВА

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Окупанти обстріляли залізничний вокзал у Херсоні, інформація про постраждалих уточнюється - голова ОВА

У середу російські окупаційні війська обстріляли залізничний вокзал Херсона, інформація про кількість поранених уточнюється, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

"Ворог ударив по залізничному вокзалу Херсона - інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Крім цього, ворог обстріляв карету швидкої допомоги. За попередньою інформацією, три людини постраждали.

 

Теги: #херсон #обстріл

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