Події

14:12 03.05.2023

Рада має намір надати Нацполіції та Нацгвардії право збивати безпілотники в разі порушення повітряного простору України

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Рада має намір надати Нацполіції та Нацгвардії право збивати безпілотники в разі порушення повітряного простору України

Верховна Рада планує надати Національній поліції та Національній гвардії право збивати безпілотні літальні апарати в разі порушення ними повітряного простору України.

Ухвалення відповідного урядового законопроєкту №8185 за основу підтримали 239 народних депутатів на пленарному засіданні в середу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Метою законопроєкту є врегулювання питань застосування безпілотних повітряних суден у правоохоронній діяльності та протидії їх незаконному використанню.

Законопроєкт пропонує розширити повноваження Національної гвардії України, Національної поліції, Державної прикордонної служби, Служби безпеки України щодо застосування ними спеціальних засобів (пристроїв) для перехоплення сигналів дистанційного керування безпілотниками, пошкодження або знищення їх під час порушення повітряного простору України під час охорони державного кордону, критично важливих об'єктів інфраструктури і важливих державних об'єктів, у спеціальних зонах з особливим режимом.

ВР має намір надати право СБУ, Нацполіції використовувати повітряні судна, зокрема безпілотні, транспортні засоби, що рухаються поверхнею води або під нею, а також дистанційно керовані. При цьому безпілотники, що мають сертифікат, підлягатимуть реєстрації в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України.

Крім того, законопроєкт передбачає заборону на здійснення польотів безпілотників над прикордонною смугою, за винятком випадків, визначених Кабміном, пунктами пропуску (пунктами контролю) через держкордон і контрольними пунктами в'їзду-виїзду, об'єктами Держприкордонслужби. Для досягнення зазначеної мети в законопроєкті запропоновано внести зміни до Повітряного кодексу України та законів "Про державний кордон України", "Про Службу безпеки України", "Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів", "Про Національну гвардію України", "Про Національну поліцію", "Про електронні комунікації".

 

Теги: #бпла #нгу #нацполіція

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