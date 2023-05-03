Події

11:34 03.05.2023

Унаслідок ворожої атаки по нафтобазі в Кропивницькому постраждалих немає - прокуратура

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Унаслідок нічної атаки по нафтобазі в Кропивницькому та масштабної пожежі загиблих і постраждалих немає, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в середу.

За інформацією прокуратури, вночі 3 травня 2023 року російські військові завдали удару по території однієї з нафтобаз у межах обласного центру. Унаслідок влучання в об'єкт критичної інфраструктури розпочалася масштабна пожежа.

"На щастя, загиблих та травмованих немає", - зазначено в повідомленні.

За попередньою інформацією, ворог атакував об'єкт ударними безпілотними літальними апаратами.

Рятувальники, прокурори, слідчі, експерти вживають першочергових заходів та фіксують наслідки ворожого обстрілу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Управління СБУ в Кіровоградській області.

Теги: #прокуратура #обстріл #нафтобаза #кропивницький

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