Події

09:48 03.05.2023

Росіяни обстріляли Костянтинівку, поранено одну особу, пошкоджено два інфраструктурні об'єкти - голова Донецької ОВА

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Російські окупаційні війська обстріляли Костянтинівку, внаслідок цього було поранено одну особу, пошкоджено два інфраструктурні об'єкти, а також 12 будинків, повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

"Серед ночі росіяни ударили по Костянтинівці дронами-камікадзе. Також вдень (у вівторок - ІФ-У) місто зазнало артобстрілу - поранено одну людину, пошкоджено два інфраструктурні об'єкти, п'ять багатоповерхівок і сім приватних будинків", - написав Кириленко в телеграм-каналі вранці в середу.

На волноваському напрямку противник обстріляв із РСЗВ "Град" Новоукраїнку, пошкоджено один будинок.

На донецькому напрямку окупанти двічі обстріляли Курахівську громаду, унаслідок чого в Ганнівці поранено одну людину. Також було зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та околиць Очеретинської громади.

На горлівському напрямку було пошкоджено інфраструктурний об'єкт у Північному Торецької громади. Також протягом доби росіяни обстрілювали села Соледарської громади.

Загалом за добу внаслідок обстрілів поранення дістали три жителі області.

 

Теги: #обстріли #донецька_область

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