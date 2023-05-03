Росіяни за добу здійснили 82 обстріли Запорізької області, зафіксовано множинні руйнування інфраструктури та житлового фонду, жертв немає - ОВА

Російські війська за минулу добу здійснили 82 обстріли Запорізької області: нанесли два ракетні удари, три авіаційні, 69 артилерійських і чотири атаки БПЛА, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Гучна доба для всього Запорізького краю завершилася. Ворог здійснив 82 обстріли по мирних населених пунктах: 2 ракетні удари, 3 авіаційні, 4 атаки БПЛА та 69 артударів", - написав він у телеграм-каналі в середу вранці.

Як повідомляє очільник Запорізької ОВА, багатогодинні обстріли пережили прифронтові населені пункти Новояковлівка, Оріхів, Гуляйполе та ще 13 сіл. "Багато руйнувань у різних громадах: горіли будинки, майно, соціальна інфраструктура та комунальні мережі. Але головне, що люди вціліли", - наголосив він.