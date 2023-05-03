У Куцурубській громаді Миколаївської області в приватному домоволодінні сталася пожежа від влучення ворожого "Shahed-131/136"

У Куцурубській громаді Миколаївської області в приватному домоволодінні сталася пожежа від влучення ворожого "Shahed-131/136", повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Вночі, 3 травня, о 03:50 унаслідок влучення БпЛА типу "Shahed-131/136" виникла пожежа приватного домоволодіння на території населеного пункту Куцурубської громади", - написав він у телеграм-каналі.

Кім зазначив, що загоряння оперативно ліквідував підрозділ ГУ ДСНС України в Миколаївській області. Постраждалих немає.

Також він повідомив, що другий дрон-камікадзе, спрямований по Миколаївщині, знищено силами оборони.