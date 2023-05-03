В Одеській області військові ліквідували морську міну

На Одещині у вівторок українські військові підірвали міну, яку виявили у прибережній зоні, повідомляє прес-служба Військово-морських сил Збройних сил України.

"Силами оборони було виявлено чергову протикорабельну міну, яку після шторму винесло на небезпечну відстань до узбережжя Одеської області. Підрозділом Військово-морських сил Збройних сил України загрозу контрольовано ліквідовано", - сказано у повідомленні військових.

При цьому у ВМС зазначили, що українцям необхідно бути уважними та пильними, у разі виявлення підозрілих небезпечних предметів не наближатися, не торкатися до них, а сповістити відповідні органи та служби.