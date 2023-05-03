Події

02:40 03.05.2023

В Одеській області військові ліквідували морську міну

1 хв читати

На Одещині у вівторок українські військові підірвали міну, яку виявили у прибережній зоні, повідомляє прес-служба Військово-морських сил Збройних сил України.

"Силами оборони було виявлено чергову протикорабельну міну, яку після шторму винесло на небезпечну відстань до узбережжя Одеської області. Підрозділом Військово-морських сил Збройних сил України загрозу контрольовано ліквідовано", - сказано у повідомленні військових.

При цьому у ВМС зазначили, що українцям необхідно бути уважними та пильними, у разі виявлення підозрілих небезпечних предметів не наближатися, не торкатися до них, а сповістити відповідні органи та служби.

Теги: #україна #одеса #міна #ліквідація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:44 03.05.2023
У Київській області виявили ракету від ПЗРК, яку планують підірвати у середу

У Київській області виявили ракету від ПЗРК, яку планують підірвати у середу

03:34 03.05.2023
Моравецький про погрози польському послу в РФ: варто сприймати всерйоз, але не давати себе залякати

Моравецький про погрози польському послу в РФ: варто сприймати всерйоз, але не давати себе залякати

01:06 03.05.2023
Україна звільнятиме Крим таким чином, який вважатиме за необхідне, заявив Данілов

Україна звільнятиме Крим таким чином, який вважатиме за необхідне, заявив Данілов

00:23 03.05.2023
США незабаром оголосять про новий пакет військової допомоги Україні, що включає ракети повітряного базування

США незабаром оголосять про новий пакет військової допомоги Україні, що включає ракети повітряного базування

23:42 02.05.2023
Україна очікує на політичний сигнал, який вже сьогодні чітко закріпить її майбутнє в НАТО

Україна очікує на політичний сигнал, який вже сьогодні чітко закріпить її майбутнє в НАТО

23:23 02.05.2023
Раді пропонують звернутися до світової спільноти із закликом засудити депортацію українських дітей Росією

Раді пропонують звернутися до світової спільноти із закликом засудити депортацію українських дітей Росією

23:07 02.05.2023
Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов'язуються скасувати односторонню заборону імпорту української агропродукції

Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов'язуються скасувати односторонню заборону імпорту української агропродукції

23:04 02.05.2023
Внаслідок артилерійської атаки окупантів Херсонської області у вівторок 4 загиблих та 7 поранених

Внаслідок артилерійської атаки окупантів Херсонської області у вівторок 4 загиблих та 7 поранених

07:15 02.05.2023
Держдеп вважає, що рішення про членство України в НАТО має ухвалюватися країнами альянсу колективно

Держдеп вважає, що рішення про членство України в НАТО має ухвалюватися країнами альянсу колективно

21:40 01.05.2023
Залужний і Міллі обговорили подальше постачання ЗС України озброєнням

Залужний і Міллі обговорили подальше постачання ЗС України озброєнням

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заявив про підготовку нового великого санкційного пакета проти РФ

За добу ЗСУ відбили понад 20 атак противника на чотирьох напрямках - Генштаб

Данія надасть пакет допомоги в 1,7 млрд данських крон для підтримки України в контрнаступі

На Харківщині підірвався трактор, дві людини загинули - Синєгубов

ВР визначила політрежим РФ як рашизм

ОСТАННЄ

Війна в Україні забрала життя щонайменше 8709 цивільних, 14666 поранено

Окупанти перевозять комплекти з ракетами С-300 у бік Запоріжжя з Маріуполя

Блінкен: Успіх на полі бою - це найкращий і, ймовірно, найшвидший спосіб прийти до переговорів

Росіяни за день чотири рази обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини

Зеленський заявив про підготовку нового великого санкційного пакета проти РФ

Порошенко про доплати військовим: Ми маємо скоротити всі інші видатки і дати гроші нашим захисникам

Робоча група Міноборони та ЗС України працює над проблемою призначення поранених, які не можуть виконувати бойові завдання, на інші посади - Маляр

Апеляція збільшила до 26,8 млн грн розмір застави нардепу, підозрюваному в спробі заволодіти землею в Києві

Лубінець не згоден із Верещук, яка порадила українським громадянам, котрі проживають на окупованій території, не оформлювати роспаспорти

Протягом вівторка з Гази по Ізраїлю випустили 25 ракет, семеро людей постраждали

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА