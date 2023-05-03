Події

00:23 03.05.2023

США незабаром оголосять про новий пакет військової допомоги Україні, що включає ракети повітряного базування

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США незабаром оголосять про новий пакет військової допомоги Україні, що включає ракети повітряного базування

Адміністрація США в середу оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, куди увійдуть ракети повітряного базування Hydra 70, передає видання Reuters. 

Як інформує видання, США вже в середу планують оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму $300 млн, який уперше включатиме ракету малої дальності повітряного базування, взяту із надлишкових запасів США.

Ракети Hydra 70 – це некеровані ракети діаметром 2,75 дюйма повітряного базування, виготовлені компанією General Dynamics. Ракети зазвичай завантажуються в круглу 19-трубну ракетну установку, що прикріплюється під крилом літака чи вертольота.

Повідомляється, що пакет також містить понад 155-міліметрових гармат-гаубиць. Разом з тим, не вказано, чи самохідні вони, чи буксировані вантажівкою. 

Теги: #сша #україна #допомога #військова

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