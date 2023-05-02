Події

22:01 02.05.2023

Війна в Україні забрала життя щонайменше 8709 цивільних, 14666 поранено

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Війна в Україні забрала життя щонайменше 8709 цивільних, 14666 поранено

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого 2022 року, після початку Росією повномасштабної війни проти України, до 1 травня 2023 року становили 23 375 осіб (на 24 квітня - 23 015), зокрема 8709 загиблих (8574), повідомило управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у вівторок.

"УВКПЛ ООН вважає, що реальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб є значно вищою, оскільки багато повідомлень із місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, потребують додаткового підтвердження, водночас як отримання інформації з деяких місць, де тривають бойові дії, затримується", - наголошується в документі стосовно даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька обл.), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинули 3933 чоловіки, 2341 жінка, 270 хлопчиків і 214 дівчаток, тоді як стать 31 дитини та 1920 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 14 666 поранених 431 хлопчик і 304 дівчинки, а також 278 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 24 квітня загинуло дев'ять дітей і ще 14 було поранено.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім лише в робочі дні, то з липня воно стало щотижневим. У цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані за місяцями.

Згідно з ними, кількість загиблих у квітні становила 169 порівняно зі 181 за березень, 141 за лютий, 198 у січні, 206 у грудні та 186 у листопаді.

Найбільш смертоносним місяцем, як зазначає ООН, для цивільних осіб залишається березень - мінімум 4094 загиблих. У квітні, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 798, у травні - до 534, у червні - до 426 і в липні - до 379. У перші п'ять днів війни з 24-го до 28 лютого загинуло 362 людини, у серпні - 336, у вересні - 393 і в жовтні - 305.

Кількість поранених за квітень досягла 496 проти 592 у березні, 458 у лютому, 539 у січні, 617 у грудні та 541 у листопаді. У жовтні кількість поранених скоротилася до 795 з 981 у вересні, коли вона виявилася вищою за показник серпня - 917. До цього щомісяця кількість поранених перевищувала тисячу: липень - 1130, червень - 1105, травень - 1138, квітень - 1890, березень - 2987. За п'ять перших днів війни в лютому минулого року було поранено 465 осіб.

Згідно зі зведенням, у квітні цього року від зброї вибухової дії з великою зоною ураження загинуло 165 осіб та ще 456 було поранено, тоді як від мін та вибухонебезпечних залишків війни померло четверо та було поранено 4 людей (7% від загальних втрат).

На контрольовані урядом території, за даними ООН, у квітні припало 84% жертв.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати лише на випадки після 24 квітня, оскільки протягом цього періоду Управління верифікувало деяку кількість випадків за попередні дні.

 

 

Теги: #жертви #увкпл_оон

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