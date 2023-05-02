Війна в Україні забрала життя щонайменше 8709 цивільних, 14666 поранено

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого 2022 року, після початку Росією повномасштабної війни проти України, до 1 травня 2023 року становили 23 375 осіб (на 24 квітня - 23 015), зокрема 8709 загиблих (8574), повідомило управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у вівторок.

"УВКПЛ ООН вважає, що реальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб є значно вищою, оскільки багато повідомлень із місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, потребують додаткового підтвердження, водночас як отримання інформації з деяких місць, де тривають бойові дії, затримується", - наголошується в документі стосовно даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька обл.), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинули 3933 чоловіки, 2341 жінка, 270 хлопчиків і 214 дівчаток, тоді як стать 31 дитини та 1920 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 14 666 поранених 431 хлопчик і 304 дівчинки, а також 278 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 24 квітня загинуло дев'ять дітей і ще 14 було поранено.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім лише в робочі дні, то з липня воно стало щотижневим. У цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані за місяцями.

Згідно з ними, кількість загиблих у квітні становила 169 порівняно зі 181 за березень, 141 за лютий, 198 у січні, 206 у грудні та 186 у листопаді.

Найбільш смертоносним місяцем, як зазначає ООН, для цивільних осіб залишається березень - мінімум 4094 загиблих. У квітні, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 798, у травні - до 534, у червні - до 426 і в липні - до 379. У перші п'ять днів війни з 24-го до 28 лютого загинуло 362 людини, у серпні - 336, у вересні - 393 і в жовтні - 305.

Кількість поранених за квітень досягла 496 проти 592 у березні, 458 у лютому, 539 у січні, 617 у грудні та 541 у листопаді. У жовтні кількість поранених скоротилася до 795 з 981 у вересні, коли вона виявилася вищою за показник серпня - 917. До цього щомісяця кількість поранених перевищувала тисячу: липень - 1130, червень - 1105, травень - 1138, квітень - 1890, березень - 2987. За п'ять перших днів війни в лютому минулого року було поранено 465 осіб.

Згідно зі зведенням, у квітні цього року від зброї вибухової дії з великою зоною ураження загинуло 165 осіб та ще 456 було поранено, тоді як від мін та вибухонебезпечних залишків війни померло четверо та було поранено 4 людей (7% від загальних втрат).

На контрольовані урядом території, за даними ООН, у квітні припало 84% жертв.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати лише на випадки після 24 квітня, оскільки протягом цього періоду Управління верифікувало деяку кількість випадків за попередні дні.