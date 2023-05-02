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19:47 02.05.2023

Порошенко про доплати військовим: Ми маємо скоротити всі інші видатки і дати гроші нашим захисникам

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Порошенко про доплати військовим: Ми маємо скоротити всі інші видатки і дати гроші нашим захисникам

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат Петро Порошенко підтримав створення робочої групи з розробки механізму повернення доплат військовим.

"У своєму виступі з трибуни Верховної Ради Петро Порошенко підтримав створення робочої групи, яка має оперативно розробити механізм повернення доплат військовим", - йдеться в повідомленні на сайті "Євросолідарності" у вівторок.

Як зазначається, скасовані доплати було запроваджено в перші дні повномасштабного вторгнення указом президента, а Верховна Рада своїм рішенням відновила справедливість.

"Країна живе в очікуванні нашого контрнаступу. І кожен із нас має зробити все можливе, щоб дії Збройних Сил були ефективними. Хочу подякувати Верховній Раді за дуже мудре рішення, яким Верховна Рада гарантувала збереження 30-тисячного забезпечення військовослужбовців. Дякую представникам кожної фракції", - сказав Порошенко, якого цитує пресслужба "Євросолідарності".

"Після цього почалося шельмування Верховної Ради, нібито це був популістський крок. Хочу наголосити: Верховна Рада не додала 30 тисяч - вона не дозволила відібрати у військовослужбовців гроші, які запроваджені указом президента від 24 лютого 2022 року і введені в дію розпорядженням уряду від 28 лютого 2022 року", - сказав Порошенко.

За його словами, якщо сьогодні в країні не вистачає грошей, необхідно скорочувати всі можливі нецільові витрати бюджету.

"Я вітаю сьогоднішнє рішення, коли у Верховній Раді було присутнє керівництво Збройних сил і силових блоків. Ми візьмемо активну участь для того, щоб доопрацювати всі пропозиції військових у робочій групі. Зняти доплати тим, хто цього не заслуговує, але захистити українських військовослужбовців, які зараз захищають Україну, захищають Європу, захищають глобальний світ", - наголосив Порошенко.

 

 

 

Теги: #порошенко #доплата #захисники

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