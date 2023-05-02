Данія надасть пакет допомоги в 1,7 млрд данських крон для підтримки України в контрнаступі

Данія надасть найбільший пакет допомоги для Збройних сил України на суму 1,7 млрд данських крон (близько $250 млн), повідомляє міністерство оборони Данії з посиланням на рішення комітету з зовнішньої політики від 2 травня.

"Більшість у фолькетингу (парламент Данії - ІФ-У) підтримує великий пакет допомоги на суму 1,7 млрд данських крон для України. Пакет складається з транспортних і матеріальних засобів, засобів протиповітряної оборони та боєприпасів, спрямованих на зміцнення спроможності України вести наступ найближчими місяцями", - йдеться в повідомленні міністерства на офіційному сайті у вівторок.

"Ми знаємо, що росіяни закріпилися на окупованих територіях України, вирили траншеї та замінували поля, щоб зупинити український наступ. Техніка в пакеті допомоги важлива для прокладання шляху для українських танків і бронетанкової піхоти", - сказав в.о. міністра оборони Данії Трольс Лунд Поульсен, слова якого наводяться в повідомленні.

До переліку допомоги, яку передає Данія, ввійшли броньовані ремонтно-евакуаційні та інженерні машини, машини для зведення переправ; машини для розмінування; фінансування на закупівлю ППО; 50 млн євро на підтримку НАТО нелетальною технікою для України; боєприпаси для протитанкового гранатомета Carl Gustaf.

"Вміст пакета допомоги - це те, що запитала Україна. Я пишаюся тим, що ми в Данії можемо задовольнити ці потреби", - сказав Поульсен.

Як повідомлялося, в березні Данія вже надавала пакет допомоги для України. Тоді до списку ввійшли боєприпаси для стрілецької зброї та ракети для ППО.

Нещодавно уряд Данії запустив нову програму підтримки України на 2023 рік, у рамках якої виділить 1 млрд євро.