Глава МЗС України: Треба менше говорити про контрнаступ і більше працювати над тим, щоб він відбувся

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи заяви деяких експертів про провал у підготовці контрнаступу, закликав "більше працювати для його реалізації, і менше говорити".

"Це ті самі експерти та медіа, які напередодні 24 лютого розказували, що Україна не вистоїть під ударами Росії. Скептики казали: "Три дні". Оптимісти говорили: "Тиждень, і ми всі помремо". Нормальна ситуація. Треба менше говорити про контрнаступ і більше працювати над тим, щоб він відбувся. І ми це робимо на 120% щодня", - сказав він в ефірі "Сніданок з 1+1".

Кулеба наголосив, що він увесь час опікується тим, щоб Збройні сили України отримали від партнерів усе необхідне для контрнаступу.

"Хтось замість роботи займається міркуваннями, які базуються не на вірі в перемогу, а на теоретичних припущеннях", - сказав міністр.

Він також зазначив, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і президент України Володимир Зеленський проводять безліч зустрічей і перемовин із партнерами, у яких завжди звучить тема зброї для контрнаступу ЗСУ.

За словами глави відомства, у деяких країнах є люди, які називають контрнаступ "вирішальною битвою".

"І якщо Україні щось не вдасться, значить, здобути перемогу військовим шляхом неможливо і потрібно йти на поступки. Тому я всім кажу, що вирішальною буде та битва, яка призведе до звільнення всіх українських територій. Це війна. Війна складається з декількох битв. Якщо ми цим контрнаступом вирішимо це завдання, значить в кінці, але не на початку, ми скажемо, що це був вирішальний бій. Але, можливо, це не буде вирішальна битва. Може, буде потрібен ще один контрнаступ", - наголосив Кулеба.

Він додав, що саме проти цих наративів спрямована його фраза про те, що контрнаступ не є вирішальною битвою.

"Це боротьба проти наративів, що в якийсь момент Україні треба буде здатися", - підсумував він.