Події

13:57 02.05.2023

До кінця року Україна імплементує до третини стандартів НАТО - міністр оборони

2 хв читати
До кінця року Україна імплементує до третини стандартів НАТО - міністр оборони

До кінця року Україна зможе імплементувати майже 30-35% стандартів НАТО, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"У нас на сьогодні вже майже 18% стандартів НАТО впроваджено. Стільки ж приблизно у відсотковому вираженні плануємо освоїти до кінця року. Це означає, що ми легко виходимо на 30-35% протягом цього року", - сказав міністр оборони в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас він наголосив, що хоча стандартів НАТО налічується понад 1 200, проте жодна країна-член НАТО не запровадила 100% стандартів.

"У середньому максимальна кількість стандартів НАТО - 30-40%. Є країни, у яких 2%. Є країни, у яких 8%. Це означає, що не стоїть завдання на 100% закрити всі стандарти. Це і неможливо. Наприклад, країна не має флоту, відповідно, флотські стандарти їй не потрібні. Країна, можливо, маленька, не має авіації. Відповідно, у неї немає авіаційних стандартів", - пояснив міністр.

Резніков зазначив, що для вступу до НАТО загалом важливі три речі: наявність цивільно-демократичного контролю, наявність прозорості, публічності та звітності процедур, а також спільне планування військових операцій.

"Щодо першого пункту - цивільно-демократичний контроль. Наш закон уже показує, що міністр оборони цивільний. І поступово нарощуються темпи, зокрема збільшується кількість цивільних заступників. Другий пункт, прозорість, система LOGFAS уже працює. Плюс, я створив агентство з військових закупівель. Те ж саме буде щодо тилового забезпечення. А третє - спільне військове планування. Це вже застосовують наші генерали з точки зору обговорення планування операції, тому що ми вже користуємося натовською зброєю", - сказав глава відомства.

Теги: #нато #резніков

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:10 02.05.2023
Резніков: Україна – єдина країна у світі, яка успішно виконує місію НАТО

Резніков: Україна – єдина країна у світі, яка успішно виконує місію НАТО

13:20 02.05.2023
Строковики та курсанти військових ВНЗ вимагають поліпшення матеріального становища - Резніков

Строковики та курсанти військових ВНЗ вимагають поліпшення матеріального становища - Резніков

13:05 02.05.2023
Україна працює з партнерами над модернізацією систем радіоелектронної боротьби - міністр оборони

Україна працює з партнерами над модернізацією систем радіоелектронної боротьби - міністр оборони

13:03 02.05.2023
Резніков: Сьогодні ми отримуємо снаряди зі складів партнерів, попереду - їх налагоджене виробництво

Резніков: Сьогодні ми отримуємо снаряди зі складів партнерів, попереду - їх налагоджене виробництво

12:52 02.05.2023
Резніков не виключає, що РФ може озвучити черговий "жест доброї волі" під приводом техногенної катастрофи у себе в країні

Резніков не виключає, що РФ може озвучити черговий "жест доброї волі" під приводом техногенної катастрофи у себе в країні

12:35 02.05.2023
Успіх контрнаступу матиме велике значення для продовження підтримки України партнерами - Резніков

Успіх контрнаступу матиме велике значення для продовження підтримки України партнерами - Резніков

07:15 02.05.2023
Держдеп вважає, що рішення про членство України в НАТО має ухвалюватися країнами альянсу колективно

Держдеп вважає, що рішення про членство України в НАТО має ухвалюватися країнами альянсу колективно

17:04 01.05.2023
Резніков після розмови з міністром оборони Швеції: Очікуємо плідної "Коаліції БМП CV90"

Резніков після розмови з міністром оборони Швеції: Очікуємо плідної "Коаліції БМП CV90"

13:50 01.05.2023
Корнієнко чекає від саміту НАТО конкретики про вступ України до Північноатлантичного альянсу

Корнієнко чекає від саміту НАТО конкретики про вступ України до Північноатлантичного альянсу

01:33 29.04.2023
НАТО та Міноборони України поглиблюють співпрацю

НАТО та Міноборони України поглиблюють співпрацю

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Білозерської ТГ Херсонської області зросла до трьох осіб - прокуратура

ВР продовжила дію воєнного стану та мобілізації в Україні до 18 серпня - нардеп

Глава МЗС України: Треба менше говорити про контрнаступ і більше працювати над тим, щоб він відбувся

Оренду з УПЦ (МП) буде розірвано після заборони діяльності релігійних організацій з керівним центром у Росії - відповідь Києва на петицію

Резніков не виключає, що РФ може озвучити черговий "жест доброї волі" під приводом техногенної катастрофи у себе в країні

ОСТАННЄ

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Білозерської ТГ Херсонської області зросла до трьох осіб - прокуратура

ВР продовжила дію воєнного стану та мобілізації в Україні до 18 серпня - нардеп

Глава МЗС України: Треба менше говорити про контрнаступ і більше працювати над тим, щоб він відбувся

Окупанти обстріляли Білозерську ТГ у Херсонській області, є загиблий і четверо поранених - голова обладміністрації

Голлівудські сценаристи оголосили страйк

Оренду з УПЦ (МП) буде розірвано після заборони діяльності релігійних організацій з керівним центром у Росії - відповідь Києва на петицію

Найближчими днями в Україні потеплішає, місцями короткочасний дощ

Нацполіція України у співпраці з ФБР США ліквідувала дев'ять сервісів для виведення криптовалюти, одержаної незаконним шляхом, - Офіс генпрокурора

Росію потрібно відрізати від Криму, щоб вона не змогла використовувати півострів у військових цілях, - ГУР

Силовики пропонують ВР створити робгрупу з представниками Кабміну і Генштабу ЗСУ для врегулювання питання виплат військовим - Арахамія

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА