Єрмак: Ми маємо чітко дати зрозуміти росіянам, що за все доведеться платити

Рахунок за заподіяну Росією в Україні шкоду вже пішов на декілька поколінь, і він і далі примножуватиметься, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Коли ми говоримо про екологічну шкоду, яку постійно наносить Росія внаслідок ударів по Україні, то маємо чітко дати зрозуміти росіянам: за все доведеться платити. За мінування територій, за удари по об‘єктах, так само, як і за вбивства людей та викрадення дітей. Наразі вже рахунок пішов на кілька поколінь. Він загадковим чином не обнулиться, навпаки - примножиться. Платитимуть ще ненароджені майбутні покоління і в них ніхто не питатиме хочуть вони цього, чи ні", - написав Єрмак у телеграм-каналі у вівторок.

Він зазначив, що ці покоління також зіткнуться з серйозною проблемою, бо в історію увійдуть нащадками російських терористів, які здійснювали геноцид українського народу.

"І сховатися від цього не вийде в жодній країні світу", - наголосив він.