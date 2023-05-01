Події

19:07 01.05.2023

Росіяни обстрілюють Херсон, уже є один поранений

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Росіяни обстрілюють Херсон, уже є один поранений

Російські війська знову атакують Херсон, є потерпілий - 30-річного чоловіка з травмою руки госпіталізували, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Російські окупанти знову атакують Херсон. Через обстріли горять приватні будинки, на місці працюють пожежники. Відомо про одного постраждалого - 30-річний чоловік отримав поранення руки, його госпіталізували", - написав він у телеграм-каналі в понеділок увечері.

"Ворог продовжує обстрілювати місто! Залишайтеся в укриттях або скористайтеся правилом двох стін", - нагадав Прокудін.

 

 

 

Теги: #херсон #обстріл

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