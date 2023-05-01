СБУ ліквідувала проксі-центр у Полтаві, через який РФ здійснювала спеціальні інформаційні операції

Кіберфахівці Служби безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) заблокували в Полтаві потужний проксі-центр, який агресор використовував для підривної діяльності проти України, повідомляє СБУ.

"У результаті комплексних заходів затримано організаторів незаконної діяльності. Ними виявилися двоє жителів Полтавської та Харківської областей. Ділки налагодили підпільний проксі-центр, який працював як VPN-сервіс. Він дозволяв абонентам із будь-якої країни видавати себе за користувачів українського мобільного інтернету", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в понеділок.

Як зазначають у СБУ, вартість такої передплата становила майже 2,5 тис. грн на місяць.

За оперативною інформацією, фігуранти щодня отримували сотні "замовлень", а гроші одержували через заборонені платіжні системи.

"Серед "постійних" клієнтів були громадяни РФ, які через послуги проксі-центру намагалися приховати власні IP-адреси для доступу до популярних соцмереж. При цьому сервери ворожого "осередку" були на території країни-агресора. Це давало змогу російським спецслужбам отримувати віддалений доступ до українського інтернет-простору, а також поширювати кремлівські наративи та фейкову інформацію про ситуацію на фронті нібито від імені українських громадян", - інформують у спецслужбі.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисників виявлено спеціальний апаратний комплекс, $120 тис. і пів кілограма золота, мобільні телефони та чорнові записи з доказами незаконної діяльності.

Організатору проксі-центру повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Заходи з викриття правопорушення здійснювали співробітники СБУ спільно з Територіальним управлінням БЕБ у Києві та Київській області за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.