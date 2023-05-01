Події

14:25 01.05.2023

СБУ ліквідувала проксі-центр у Полтаві, через який РФ здійснювала спеціальні інформаційні операції

2 хв читати
СБУ ліквідувала проксі-центр у Полтаві, через який РФ здійснювала спеціальні інформаційні операції

Кіберфахівці Служби безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) заблокували в Полтаві потужний проксі-центр, який агресор використовував для підривної діяльності проти України, повідомляє СБУ.

"У результаті комплексних заходів затримано організаторів незаконної діяльності. Ними виявилися двоє жителів Полтавської та Харківської областей. Ділки налагодили підпільний проксі-центр, який працював як VPN-сервіс. Він дозволяв абонентам із будь-якої країни видавати себе за користувачів українського мобільного інтернету", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в понеділок.

Як зазначають у СБУ, вартість такої передплата становила майже 2,5 тис. грн на місяць.

За оперативною інформацією, фігуранти щодня отримували сотні "замовлень", а гроші одержували через заборонені платіжні системи.

"Серед "постійних" клієнтів були громадяни РФ, які через послуги проксі-центру намагалися приховати власні IP-адреси для доступу до популярних соцмереж. При цьому сервери ворожого "осередку" були на території країни-агресора. Це давало змогу російським спецслужбам отримувати віддалений доступ до українського інтернет-простору, а також поширювати кремлівські наративи та фейкову інформацію про ситуацію на фронті нібито від імені українських громадян", - інформують у спецслужбі.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисників виявлено спеціальний апаратний комплекс, $120 тис. і пів кілограма золота, мобільні телефони та чорнові записи з доказами незаконної діяльності.

Організатору проксі-центру повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Заходи з викриття правопорушення здійснювали співробітники СБУ спільно з Територіальним управлінням БЕБ у Києві та Київській області за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

 

Теги: #сбу #кібербезпека

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:33 29.04.2023
СБУ затримала ще 6 організаторів псевдореферендумів на півдні та сході України

СБУ затримала ще 6 організаторів псевдореферендумів на півдні та сході України

12:42 27.04.2023
СБУ встановила особу окупанта, який убивав українських військовополонених після допитів

СБУ встановила особу окупанта, який убивав українських військовополонених після допитів

14:40 25.04.2023
СБУ затримала шістьох ворожих інтернет-агентів

СБУ затримала шістьох ворожих інтернет-агентів

10:38 25.04.2023
Заарештовано активи Оксани Марченко в Запорізькому заводі феросплавів - СБУ

Заарештовано активи Оксани Марченко в Запорізькому заводі феросплавів - СБУ

16:30 21.04.2023
Голова СБУ Василь Малюк: Ми знешкоджуємо мережі зрадників, які росія готувала 30 років

Голова СБУ Василь Малюк: Ми знешкоджуємо мережі зрадників, які росія готувала 30 років

16:29 21.04.2023
Голова СБУ: "Політичний офіс" Клюєва-Сівковича не уникне відповідальності

Голова СБУ: "Політичний офіс" Клюєва-Сівковича не уникне відповідальності

10:28 21.04.2023
СБУ затримала двох співробітників ДСНС, які на початку вторгнення РФ підпалили пожежно-рятувальну частину в Київській області

СБУ затримала двох співробітників ДСНС, які на початку вторгнення РФ підпалили пожежно-рятувальну частину в Київській області

11:05 18.04.2023
СБУ затримала доньку колишнього гауляйтера Чорнобаївки

СБУ затримала доньку колишнього гауляйтера Чорнобаївки

12:42 17.04.2023
СБУ викрила ворожих інтернет-агітаторів, серед них - інженер ДП "Антонов"

СБУ викрила ворожих інтернет-агітаторів, серед них - інженер ДП "Антонов"

11:54 15.04.2023
Суд засудив до 11,5 року реального ув'язнення агента ФСБ, який коригував удари по Миколаєву і збирав дані про ЗСУ

Суд засудив до 11,5 року реального ув'язнення агента ФСБ, який коригував удари по Миколаєву і збирав дані про ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Павлоградському району зросла до 34, із них п'ятеро дітей - ОВА

Окупанти за добу обстріляли 119 населених пунктів України, пошкоджено 179 об'єктів інфраструктури - Міноборони

Рівень паводку в Києві стабілізувався, аварійних підтоплень не зафіксовано

ЗС України контратакують на окремих ділянках Бахмута

На лівому березі в Києві знижено тиск у водопровідній мережі через пошкодження на насосній станції

ОСТАННЄ

Декілька тисяч поліцейських у Берліні гарантують безпеку городян під час першотравневих маніфестацій

Заарештовано ще 5 російських суден, які вивозили через Крим награбоване українське зерно - прокуратура автономії

Посол України в Ірландії закликає бойкотувати віскі Jameson через відновлення торгівлі в РФ - ЗМІ

Корнієнко чекає від саміту НАТО конкретики про вступ України до Північноатлантичного альянсу

Постійна моніторингова місія МАГАТЕ на ЗАЕС здійснила ротацію персоналу

Молоді люди не довіряють страховикам - опитування

У Раді очікують внесення Зеленським законопроєктів про продовження воєнного стану та мобілізації

На Київщині відбуватиметься тестування системного оповіщення

Потепління очікується в Україні найближчими днями, в більшості областей без опадів

Вантажний поїзд зійшов із рейок у Брянській області через підрив залізничних колій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА