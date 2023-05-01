Події

10:24 01.05.2023

Окупанти сім разів обстріляли Авдіївку, снаряди влучили в житловий сектор і на територію АКХЗ

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Російські окупанти сім разів обстріляли Авдіївку, ворожі снаряди влучили в житловий сектор і на територію Авдіївського коксохімічного заводу (АКХЗ), окрім цього, ворог обстрілював Мар'їнку та Красногорівку, повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"На донецькому напрямку сім разів під обстрілами опинялася Авдіївка — снаряди влучили у житловий сектор та на територію АКХЗ. Протягом дня зафіксовано артобстріли Мар'їнки та Красногорівки — повторно пошкоджено двоповерхівку. Всю ніч тривали обстріли Очеретинської громади", - написав Кириленко в телеграм-каналі в понеділок уранці.

Унаслідок обстрілів на горлівському напрямку поранень дістали три людини в Бахмуті. Також пошкоджено будинок у Торецьку та будинок у Васюківці Соледарської громади. Окрім цього, під ворожим вогнем були околиці Часовоярської громади.

На лисичанському напрямку внаслідок обстрілів пошкоджено три будинки у Званівці, також зафіксовано обстріли Торського та Зарічного Лиманської громади.

Загалом за добу внаслідок обстрілів окупантів поранень дістали три людини.

Теги: #обстріли #донецька_область

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