Події

07:24 01.05.2023

Ворог здійснив шість обстрілів прикордонних громад Сумської області

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Ворог здійснив шість обстрілів прикордонних громад Сумської області

Російські окупанти здійснили 6 обстрілів прикордонних громад Сумської області, повідомила пресслужба ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано понад 54 вибухи. Обстрілу зазнали Середино-Будська, Зноб-Новгородська та Есманська громада", - сказано в повідомленні.

У Середино-Будській зафіксовано 3 вибухи з артилерії. Унаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. Також з території Росії з вертольота здійснено пуск 10 ракет по м. Середина-Буда. Внаслідок авіаудару пошкоджено три приватні помешкання та АЗС.

У Зноб-Новгородській з території Росії був 1 вибух з міномета. Також росіяни здійснили обстріл із РСЗВ "Град" - 25 вибухів. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

Есманську громаду ворог обстрілював з артилерії - 15 вибухів.

 

Теги: #обстріл #сумська_область

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