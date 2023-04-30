Події

20:18 30.04.2023

Окупанти влаштовують флешмоб із відмови від українського громадянства на окупованій території Херсонської області

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Окупанти влаштовують флешмоб із відмови від українського громадянства на окупованій території Херсонської області

Російські окупанти влаштовують флешмоб із відмови від українського громадянства на окупованій території Херсонської області, повідомив речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"На тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупаційна адміністрація проводить "флешмоб", у рамках якого всі колаборанти знімають відео з відмовою від українського громадянства", - написав він у телеграм-каналі.

Назаров наголосив, що в Україні немає процедури відмови від громадянства і про це відомо росіянам.

За його словами, "мета акції "згуртувати" колаборантів в очікуванні можливого контрнаступу.

"Так, фактично окупаційна влада намагається "помаркувати" зрадників. Водночас, відео мають і пропагандистську мету, адже покликані створити ілюзію тотальної підтримки окупантів з боку місцевого населення", - підсумував речник командування.

 

 

 

Теги: #рф #пропаганда #херсонська_область

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