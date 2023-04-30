Окупанти вночі та вранці 11 разів обстріляли низку міст і сіл півночі Сумської та Чернігівської областей

У ніч із 29 на 30 квітня з 23:00 до 09:00 російські війська обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської областей 11 разів, використавши різні види озброєння, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбук у неділю.

Зокрема, двічі було обстріляно м.Середина-Буда Шосткинського району Сумської області. "З 23:55 до 00:15 зафіксовано 6 приходів, імовірно, з міномета 120 мм, у районі н.п. Середина-Буда... З 01:57 до 02:50 зафіксовано 5 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, і близько 20 приходів, імовірно з РСЗВ, у районі н.п. Середина-Буда", - ідеться в повідомленні.

Також під обстріл потрапило м.Дружба Шосткинського району. "З 02:50 до 02:55 зафіксовано 6 приходів, імовірно, з РСЗВ", - розповіли в ОК "Північ".

Село Новгород-Сіверського району Чернігівської області, яке розташоване приблизно за 2 км від кордону з РФ, уночі обстрілювали чотири рази. "З 01:35 до 01:40 зафіксовано 5 приходів, імовірно, з міномета 120 мм... З 00:36 до 00:37 зафіксовано 2 приходи, імовірно, з міномета 120 мм... З 02:43 до 02:50 зафіксовано 2 приходи, імовірно, з міномета 120 мм... З 03:05 до 03:19 зафіксовано 11 приходів, імовірно, з міномета", - йдеться в повідомленні.

Також у Новгород-Сіверському районі під обстріли потрапили села Галаганівка, Леонівка та Михальчина Слобода, у Шосткинському районі - Бачівськ.

"З 03:15 до 03:30 зафіксовано 6 приходів, імовірно, з міномета 120 мм, у районі н.п. Галаганівка... З 04:10 до 05:00 зафіксовано 10 приходів, імовірно, з міномета 120 мм, по с. н. Леонівка… З 08:55 до 09:00 зафіксовано 8 приходів, імовірно, з танка, в районі н.п. Бачівськ... З 07:50 до 08:10 зафіксовано 6 приходів, імовірно, зі ствольної артилерії, в районі н.п. Михальчина Слобода", - розповіли в ОК "Північ".

За даними Офісу генерального прокурора України, внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено два приватні будинки в м.Дружба. "О 4:00 ранку 30 квітня 2023 року ворог здійснив артилерійський обстріл м.Дружба Шосткинського району. 2 приватні будинки зазнали пошкоджень", - повідомляється в телеграм-каналі відомства.

Також пошкоджено навчальний заклад в іншому неназваному населеному пункті Шосткинського району. "29 квітня 2023 року близько 22:00 окупанти з території РФ скинули, за попередньою інформацією, дві керовані авіабомби на територію одного з навчальних закладів Шосткинського району. В результаті авіаудару пошкоджено стіну будівлі", - йдеться в повідомленні.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України).

У всіх випадках про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Галаганівка і Леонівка розташовані в безпосередній близькості від кордону з РФ, Бачівськ і Михальчина Слобода - за 4 км.