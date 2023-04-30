Події

16:55 30.04.2023

Окупанти вночі та вранці 11 разів обстріляли низку міст і сіл півночі Сумської та Чернігівської областей

3 хв читати
Окупанти вночі та вранці 11 разів обстріляли низку міст і сіл півночі Сумської та Чернігівської областей

У ніч із 29 на 30 квітня з 23:00 до 09:00 російські війська обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської областей 11 разів, використавши різні види озброєння, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбук у неділю.

Зокрема, двічі було обстріляно м.Середина-Буда Шосткинського району Сумської області. "З 23:55 до 00:15 зафіксовано 6 приходів, імовірно, з міномета 120 мм, у районі н.п. Середина-Буда... З 01:57 до 02:50 зафіксовано 5 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, і близько 20 приходів, імовірно з РСЗВ, у районі н.п. Середина-Буда", - ідеться в повідомленні.

Також під обстріл потрапило м.Дружба Шосткинського району. "З 02:50 до 02:55 зафіксовано 6 приходів, імовірно, з РСЗВ", - розповіли в ОК "Північ".

Село Новгород-Сіверського району Чернігівської області, яке розташоване приблизно за 2 км від кордону з РФ, уночі обстрілювали чотири рази. "З 01:35 до 01:40 зафіксовано 5 приходів, імовірно, з міномета 120 мм... З 00:36 до 00:37 зафіксовано 2 приходи, імовірно, з міномета 120 мм... З 02:43 до 02:50 зафіксовано 2 приходи, імовірно, з міномета 120 мм... З 03:05 до 03:19 зафіксовано 11 приходів, імовірно, з міномета", - йдеться в повідомленні.

Також у Новгород-Сіверському районі під обстріли потрапили села Галаганівка, Леонівка та Михальчина Слобода, у Шосткинському районі - Бачівськ.

"З 03:15 до 03:30 зафіксовано 6 приходів, імовірно, з міномета 120 мм, у районі н.п. Галаганівка... З 04:10 до 05:00 зафіксовано 10 приходів, імовірно, з міномета 120 мм, по с. н. Леонівка… З 08:55 до 09:00 зафіксовано 8 приходів, імовірно, з танка, в районі н.п. Бачівськ... З 07:50 до 08:10 зафіксовано 6 приходів, імовірно, зі ствольної артилерії, в районі н.п. Михальчина Слобода", - розповіли в ОК "Північ".

За даними Офісу генерального прокурора України, внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено два приватні будинки в м.Дружба. "О 4:00 ранку 30 квітня 2023 року ворог здійснив артилерійський обстріл м.Дружба Шосткинського району. 2 приватні будинки зазнали пошкоджень", - повідомляється в телеграм-каналі відомства.

Також пошкоджено навчальний заклад в іншому неназваному населеному пункті Шосткинського району. "29 квітня 2023 року близько 22:00 окупанти з території РФ скинули, за попередньою інформацією, дві керовані авіабомби на територію одного з навчальних закладів Шосткинського району. В результаті авіаудару пошкоджено стіну будівлі", - йдеться в повідомленні.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України).

У всіх випадках про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Галаганівка і Леонівка розташовані в безпосередній близькості від кордону з РФ, Бачівськ і Михальчина Слобода - за 4 км.

 

 

 

Теги: #північ #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:34 30.04.2023
У Нікополі в результаті ударів окупантів із важкої артилерії загинув місцевий мешканець, ще двох поранено

У Нікополі в результаті ударів окупантів із важкої артилерії загинув місцевий мешканець, ще двох поранено

09:02 30.04.2023
Окупанти випустили 135 снарядів по території Херсонської області за добу, одна людина загинула, одна поранена

Окупанти випустили 135 снарядів по території Херсонської області за добу, одна людина загинула, одна поранена

08:35 30.04.2023
Окупанти обстріляли центр Куп'янська з РСЗВ, постраждалих немає

Окупанти обстріляли центр Куп'янська з РСЗВ, постраждалих немає

07:31 30.04.2023
Окупанти за добу обстріляли шість ОТГ Сумської області, зафіксовано понад 170 вибухів

Окупанти за добу обстріляли шість ОТГ Сумської області, зафіксовано понад 170 вибухів

19:47 29.04.2023
Ворог обстріляв Червоногригорівську громаду, жертв немає

Ворог обстріляв Червоногригорівську громаду, жертв немає

17:05 29.04.2023
Унаслідок обстрілу Семенівської громади в Чернігівській області загинув 63-річний чоловік і поранено 14-річного підлітка - поліція

Унаслідок обстрілу Семенівської громади в Чернігівській області загинув 63-річний чоловік і поранено 14-річного підлітка - поліція

12:32 29.04.2023
Троє поліцейських були поранені під час чергового обстрілу Чернігівської області

Троє поліцейських були поранені під час чергового обстрілу Чернігівської області

11:05 29.04.2023
ОВА: Росіяни вранці обстріляли Краматорську громаду - поранені двоє людей, зокрема дитина, яка дістала важких опіків

ОВА: Росіяни вранці обстріляли Краматорську громаду - поранені двоє людей, зокрема дитина, яка дістала важких опіків

10:12 29.04.2023
У Херсонській області внаслідок ворожих обстрілів за добу загинула одна людина, шестеро дістали поранень - ОВА

У Херсонській області внаслідок ворожих обстрілів за добу загинула одна людина, шестеро дістали поранень - ОВА

09:48 29.04.2023
Унаслідок нічного ворожого обстрілу прикордоння Чернігівщини загинув мирний житель, поранено чотирьох людей, зокрема підлітка - ОВА

Унаслідок нічного ворожого обстрілу прикордоння Чернігівщини загинув мирний житель, поранено чотирьох людей, зокрема підлітка - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Окупанту не вдасться відібрати в нас мир

Залужний поінформував Каволі про ситуацію на фронті та майбутні сценарії перебігу бойових дій

Буданов: кожен, хто скоїв воєнні злочини в Україні, буде знайдений і знищений у будь-якій частині світу

Україна досягла трьох нових угод із виробником Bayraktar - глава Мінстратегпрому

Німеччина офіційно підтвердила передання Україні другого ЗРК Iris-T

ОСТАННЄ

Голова МЗС Литви закликав вимагати мирних переговорів у Путіна, а не Зеленського

Окупанти влаштовують флешмоб із відмови від українського громадянства на окупованій території Херсонської області

В Україні залишається підтопленим 101 будинок, у трьох областях підтоплено 17,867 тис. га сільгоспугідь

На сході України відбито понад 20 атак окупантів, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка

У Карпатах оголошено значну сніголавинну небезпеку

Макрон у розмові підтвердив постачання озброєнь, про які раніше просив Зеленський

Будемо акцентувати, що сучасна авіація покоління 4+ необхідна Україні для захисту неба - Ігнат

Зеленський: Окупанту не вдасться відібрати в нас мир

Україна підписала три нові угоди з турецьким Baykar

Окупанти завдали два ракетних і 15 авіаударів по Україні за добу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА