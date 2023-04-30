Події

15:54 30.04.2023

Ми маємо звільнити наші землі та людей із російської неволі - Зеленський

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Ми маємо звільнити наші землі та людей із російської неволі - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський нагородив прикордонників державними нагородами з нагоди Дня прикордонника України.

"Уже скоро - головні битви. Ми маємо визволити наші землі та людей з російської неволі. Ми маємо відновити лінію державного кордону як на суші, так і на морі. Упевнений що героїзм і стійкість прикордонних військ допоможуть Україні на цьому важливому історичному шляху", - сказав він перед нагородженням.

"Бажаю бригаді "Сталевий кордон" і всім прикордонникам сили та удачі в бою. Бажаю кожному командиру надихати людей прикладами своєї власної сміливості і всім українським бійцям - повернутися з перемогою", - сказав президент.

Теги: #звільнення #полон

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