Ми маємо звільнити наші землі та людей із російської неволі - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський нагородив прикордонників державними нагородами з нагоди Дня прикордонника України.

"Уже скоро - головні битви. Ми маємо визволити наші землі та людей з російської неволі. Ми маємо відновити лінію державного кордону як на суші, так і на морі. Упевнений що героїзм і стійкість прикордонних військ допоможуть Україні на цьому важливому історичному шляху", - сказав він перед нагородженням.

"Бажаю бригаді "Сталевий кордон" і всім прикордонникам сили та удачі в бою. Бажаю кожному командиру надихати людей прикладами своєї власної сміливості і всім українським бійцям - повернутися з перемогою", - сказав президент.