Події

11:25 30.04.2023

В Україні 477 дітей загинули через збройну агресію РФ

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В Україні 477 дітей загинули через збройну агресію РФ

Станом на ранок 30 квітня 2023 року більше ніж 1432 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 477 дітей загинули та понад 955 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Як зазначається, ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 452, у Харківській - 275, Київській - 128, Херсонській - 94, Запорізькій - 89, Миколаївській - 88, Чернігівській - 69, Дніпропетровській - 67, Луганській - 66.

Зазначається, що протягом 29 квітня стало відомо ще про двох загиблих дітей у м. Умань Черкаської області через руйнування під'їзду багатоповерхівки, у який влучила російська ракета 28 квітня. Унаслідок цієї атаки держави-агресора загинули 23 людини. Серед загиблих - шестеро дітей.

28 квітня внаслідок обстрілу окупантами м. Миколаїв було поранено 11-річного хлопчика.

29 квітня через обстріл ворогом смт Малотаранівка Донецької області дістала поранення 16-річна дівчина.

Теги: #діти #жертви #війна

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