Події

08:35 30.04.2023

Окупанти обстріляли центр Куп'янська з РСЗВ, постраждалих немає

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Окупанти обстріляли центр Куп'янська з РСЗВ, постраждалих немає

Російські окупаційні війська в неділю вранці обстріляли Куп'янськ, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні о 6:45 ранку російські окупанти завдали удару з РСЗВ по центру Куп'янська. Пошкоджено приватний будинок, гаражі, сталися пожежі. Знищено 4 автомобілі. На щастя, обійшлося без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що Куп'янськ зазнав ворожого обстрілу і напередодні. Крім того, минулої доби окупанти обстрілювали Вовчанські Хутори, Червону Зорю, Дворічну, Лиман Перший та інші населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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