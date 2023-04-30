Окупанти обстріляли центр Куп'янська з РСЗВ, постраждалих немає

Російські окупаційні війська в неділю вранці обстріляли Куп'янськ, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні о 6:45 ранку російські окупанти завдали удару з РСЗВ по центру Куп'янська. Пошкоджено приватний будинок, гаражі, сталися пожежі. Знищено 4 автомобілі. На щастя, обійшлося без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що Куп'янськ зазнав ворожого обстрілу і напередодні. Крім того, минулої доби окупанти обстрілювали Вовчанські Хутори, Червону Зорю, Дворічну, Лиман Перший та інші населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.