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07:34 30.04.2023

Невідомий кинув гранату в центрі Миколаєва, поранення дістала жінка і сам зловмисник

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Невідомий кинув гранату в центрі Миколаєва, поранення дістала жінка і сам зловмисник

Невідомий 28 квітня, ввечері на Центральному проспекті Миколаєва внаслідок конфліктної ситуації кинув гранату, поранення дістала жінка і сам зловмисник, повідомили в Нацполіції Миколаївської області.

"Правоохоронці встановили, що між 59-річним чоловіком, який перебував у стані сп'яніння, та місцевим жителем стався словесний конфлікт. Після чого зловмисник дістав із кишені гранату і кинув її. Унаслідок вибуху травмувалася 51-річна жінка, яка проходила неподалік, і сам зловмисник", - ідеться в повідомленні.

У відомстві додали, що з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості обох доправили в лікарню.

Після отримання медичної допомоги слідчі затримали фігуранта та повідомили про підозру у скоєнні злочинів одразу за двома статтями КК України - замах на умисне вбивство (ст.15, п.п.1,5 ч.2 ст.115) та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч.1 ст.263).

Триває досудове розслідування.

 

 

 

Теги: #граната #миколаївська

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