Події

15:15 29.04.2023

Президент Чехії Павел відвідав Дніпропетровську область - ОВА

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Президент Чехії Павел відвідав Дніпропетровську область - ОВА

Президент Чехії Петр Павел, який перебуває з візитом в Україні, відвідав у суботу Дніпропетровську область, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

Зокрема, він побував у гуртожитку профтехучилища, яке дало притулок українським громадянам, які залишили регіони бойових дій, повідомив Лисак у телеграм-каналі.

"Тут приймають людей ще з 2014 року. Бувало, що одномоментно розміщували до 500 переселенців. Зараз залишається трохи більше 70. Вони з Донецької, Запорізької, Херсонської, Луганської областей. Більшості повертатися нікуди. Тому вже зараз думаємо, як облаштовувати їхнє життя далі. Чехія - наш надійний партнер у цьому", - написав очільник ОВА.

"Допомагають вони і дніпрянам, чиє життя розділилося на до і після 14 січня. Це мешканці багатоповерхівки, зруйнованої ворожою ракетою. На згадку про загиблих тут поклали квіти. Вшанували й захисників на Алеї Пам'яті", - додав Лисак.

 

Теги: #павел #чехія #дніпропетровська_область

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