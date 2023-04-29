Президент Чехії Павел відвідав Дніпропетровську область - ОВА

Президент Чехії Петр Павел, який перебуває з візитом в Україні, відвідав у суботу Дніпропетровську область, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

Зокрема, він побував у гуртожитку профтехучилища, яке дало притулок українським громадянам, які залишили регіони бойових дій, повідомив Лисак у телеграм-каналі.

"Тут приймають людей ще з 2014 року. Бувало, що одномоментно розміщували до 500 переселенців. Зараз залишається трохи більше 70. Вони з Донецької, Запорізької, Херсонської, Луганської областей. Більшості повертатися нікуди. Тому вже зараз думаємо, як облаштовувати їхнє життя далі. Чехія - наш надійний партнер у цьому", - написав очільник ОВА.

"Допомагають вони і дніпрянам, чиє життя розділилося на до і після 14 січня. Це мешканці багатоповерхівки, зруйнованої ворожою ракетою. На згадку про загиблих тут поклали квіти. Вшанували й захисників на Алеї Пам'яті", - додав Лисак.