Події

14:41 29.04.2023

Повітряні сили ЗСУ знищили 3 БпЛА, зокрема 2 "Шахеди" в суботу

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Повітряні сили ЗСУ знищили 3 БпЛА, зокрема 2 "Шахеди" в суботу

Повітряні сили ЗСУ вранці в суботу знищили один БпЛА оперативно-тактичного рівня і два ударних БпЛА типу Shahed.

"Близько 10.00 на південному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування "Південь" протиповітряною обороною знищено ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня", - ідеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ в телеграм-каналі.

Також повідомляється, що "близько 4 години ранку силами і засобами повітряного командування "Схід" Повітряних сил ЗС України знищено два ударних БпЛА типу Shahed.

 

Теги: #зсу #ок_південь

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