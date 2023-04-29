Повітряні сили ЗСУ знищили 3 БпЛА, зокрема 2 "Шахеди" в суботу

Повітряні сили ЗСУ вранці в суботу знищили один БпЛА оперативно-тактичного рівня і два ударних БпЛА типу Shahed.

"Близько 10.00 на південному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування "Південь" протиповітряною обороною знищено ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня", - ідеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ в телеграм-каналі.

Також повідомляється, що "близько 4 години ранку силами і засобами повітряного командування "Схід" Повітряних сил ЗС України знищено два ударних БпЛА типу Shahed.