ОВА: Росіяни вранці обстріляли Краматорську громаду - поранені двоє людей, зокрема дитина, яка дістала важких опіків

Російські війська вранці в суботу обстріляли Малотаранівку Краматорської громади, були поранені двоє мирних жителів, зокрема дитина, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації.

"Зранку росіяни обстріляли Малотаранівку Краматорської громади. Поранено двох людей, зокрема дитину, яка отримала важкі опіки, її доправили в лікарню", - написав Кириленко в Телеграм-каналі.

За його даними, на Горлівському напрямку 1 людина загинула і 2 поранено у Торецьку – пошкоджено 16 будинків, 3 інфраструктурні об’єкти і 2 адмінбудівлі. Під вогнем Часів Яр – поранено 2 людини, пошкоджено приватний будинок і 2 будівлі підприємства".

Як повідомляє очільник ОВА, на Донецькому напрямку 15 разів під обстріли з різної зброї потрапляла Авдіївка - "місто продовжують рівняти із землею. Цього разу постраждали житловий сектор, промзона, АКХЗ, автобаза і територія кемпінгу. Інформація про поранених і загиблих не надходила".

У Курахівській громаді пошкоджено будинок у Гострому, обстрілів зазнали також околиці Курахового та Острівського. "По Мар’їнці росіяни неодноразово стріляли з артилерії. На Лисичанському напрямку зруйновано 2 будинки у Лиманській громаді: у Торському і Зарічному. Вночі ворог обстріляв Святогірськ – без жертв", - повідомляє Кириленко.