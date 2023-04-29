Події

08:32 29.04.2023

На Харківщині в результаті обстрілів пошкоджено дитсадок та агроферму, постраждалих немає

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На Харківщині в результаті обстрілів пошкоджено дитсадок та агроферму, постраждалих немає

Минулої доби обстрілу російських окупаційних військ зазнали населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району значно пошкоджено будівлю дитячого садка. У с. Нестерне Чугуївського району обстрілом пошкоджено приміщення та техніку агрофірми. Унаслідок ракетного удару по м. Куп'янськ також майже зруйновано одне приватне домоволодіння. На щастя, обійшлося без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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