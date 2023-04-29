Російські окупанти забирають катери у рибалок у Мелітополі, повідомив мер міста Іван Федоров.

"Слідом за окупованою частиною Херсонщини розвоєнні з гауляйтерами розпочали відбір катерів у цивільних рибалок на ТОТ Запорізької області. Легкомоторні судна масово віджимаються у Бердянську та прибережній частині області", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, "ймовірно, з бігом у загарбників виникли проблеми. Тому від контрнаступу вирішили плисти".