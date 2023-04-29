У центрі Миколаєва невідомий покинув гранату, є поранені

Близько 20:00 у Миколаєві невідомий чоловік на вулиці Восьмого Березня покинув гранату, є травмовані люди, повідомив начальник Нацполіції в Миколаївській області Сергій Шайхет.

"Раптовий вибух біля одного з будинків по пр. Центральному змусив мешканців багатоповерхівок виходити з документами та речами у безпечне місце, подумали, що "прильоти", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, зловмисник висадив у повітря гранату після того, як громадяни, які ремонтували свій автомобіль, відмовилися дати йому дві гривні.

За інформацією поліції, сам винуватець і жінка, яка проходила повз неї, отримали травми.

Нині їм обом лікарі надають медичну допомогу.