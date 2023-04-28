Кличко під час зустрічі з Блінкеном: Чим швидше цивілізований світ допоможе Україні зупинити варварів, тим швидше буде мир у Європі

Мер Києва Віталій Кличко провів зустріч із державним секретарем Ентоні Блінкеном, під час якої наголосив на необхідності притягнення РФ до відповідальності за її злочини.

"Країна-терорист має бути покарана, воєнні злочинці - притягнуті, нарешті, до відповідальності! Бо Росія не збирається зупинятися. І продовжує вбивати мирних українців, зокрема жінок і дітей. Цілеспрямовано бомбить житлові будинки, чинить геноцид українського народу. І чим швидше цивілізований, демократичний світ допоможе Україні зупинити варварів, тим швидше буде мир і стабільність у Європі", - зазначив Кличко під час зустрічі з Блінкеном у перший день саміту міст Північної та Південної Америки в Денвері.

"У цей критичний момент допомога партнерів має бути посилена. І збройна, і економічна", - написав мер Києва в телеграм-каналі в п'ятницю.