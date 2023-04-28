РФ завдала авіаудару по с. Костобобрів на Чернігівщині, пошкоджено 8 будинків

У п'ятницю вдень РФ завдала удару керованими авіабомбами по с. Костобобрів у Чернігівській області, унаслідок цього пошкоджено вісім будинків, із них двоє - горять, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"З 15:30 до 15:35 зафіксовано три приходи, ймовірно, КАБ (кореговані авіаційні бомби - ІФ-У) випущені з двох літаків, по н. п. Костобобрів. За інформацією від ДСНС, унаслідок авіаудару в житловому секторі пошкоджено вісім цивільних будинків, із них два горять. Щодо потерпілих інформація уточнюється", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.