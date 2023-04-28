Російська авіація завдала удару бомбою ФАБ-500 по Семенівці Чернігівської області, дані про жертви не надходили

Російська авіація вкотре завдала удару по прикордонних територіях Чернігівської області - у Семенівці зафіксовано вибух на території підприємства, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Близько 11:00 зафіксовано один вибух, імовірно ФАБ-500, у н. п. Семенівка. Унаслідок авіаудару пошкоджено територію підприємства", - ідеться в повідомленні ОК "Північ" у п'ятницю.

Як зазначено, про втрати серед місцевого населення інформація не надходила. На місці вибуху працюють правоохоронці та ДСНС.