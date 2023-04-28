Події

15:04 28.04.2023

Кількість жертв в Умані збільшилася до 17, у Черкаській області оголошено триденну жалобу - ОВА

1 хв читати
Кількість жертв в Умані збільшилася до 17, у Черкаській області оголошено триденну жалобу - ОВА

Кількість жертв в Умані збільшилася до 17, у Черкаській області оголошено триденну жалобу, повідомив голова ОВА Ігор Табурець.

"Рятувальники дістали з-під завалів ще двох загиблих: натепер маємо 17 убитих росіянами мирних жителів Умані", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як зазначив Табурець, рятувальна операція триває. "Страшна трагедія для всієї Черкащини. Оголошуємо в області триденну жалобу", - повідомив він.

Теги: #умань #удар #жертви

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:52 28.04.2023
Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Умані зросла до 19 осіб

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Умані зросла до 19 осіб

14:22 28.04.2023
ДСНС: Кількість жертв в Умані збільшилася до 16 - із-під завалів деблоковано ще одне тіло

ДСНС: Кількість жертв в Умані збільшилася до 16 - із-під завалів деблоковано ще одне тіло

13:43 28.04.2023
Кількість загиблих в Умані збільшилася до 15 - МВС

Кількість загиблих в Умані збільшилася до 15 - МВС

13:20 28.04.2023
Російський терор можна перемогти тільки санкціями та вироками - Зеленський після ракетної атаки на Умань

Російський терор можна перемогти тільки санкціями та вироками - Зеленський після ракетної атаки на Умань

12:46 28.04.2023
Кількість загиблих в Умані збільшилася до 14 - МВС

Кількість загиблих в Умані збільшилася до 14 - МВС

12:40 28.04.2023
Кількість загиблих в Умані збільшилася до 12 осіб - МВС

Кількість загиблих в Умані збільшилася до 12 осіб - МВС

12:15 28.04.2023
Кількість загиблих в Умані збільшилася до 11 - МВС

Кількість загиблих в Умані збільшилася до 11 - МВС

11:01 28.04.2023
Серед загиблих в Умані двоє десятирічних дітей - голова ОВА

Серед загиблих в Умані двоє десятирічних дітей - голова ОВА

10:14 28.04.2023
Кількість загиблих в Умані збільшилася до десяти осіб - МВС

Кількість загиблих в Умані збільшилася до десяти осіб - МВС

10:08 28.04.2023
В Умані внаслідок ракетної атаки загинула дитина

В Умані внаслідок ракетної атаки загинула дитина

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Умані зросла до 19 осіб

Зеленський заявив, що звертався до Сі Цзіньпіна з закликом сприяти в поверненні депортованих до РФ українських дітей

Артилерія 155-го калібру не дає росіянам розвернутися і підійти до переднього краю - генерал Тарнавський

Посли ЄС підтримали продовження лібералізації торгівлі з Україною

Президент Чехії про вбивства в Бучі: Ми занадто довго сподівалися, що путінська Росія інша, але це виявилося не так

ОСТАННЄ

Глави МЗС країн Північної Європи прибули з візитом до Одеси на запрошення Кулеби

Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану

Зеленський заявив, що звертався до Сі Цзіньпіна з закликом сприяти в поверненні депортованих до РФ українських дітей

Артилерія 155-го калібру не дає росіянам розвернутися і підійти до переднього краю - генерал Тарнавський

Віталій Кличко: Підтримка України та відновлення миру - одна з ключових тем на Світовому саміті мерів у Денвері

Зеленський зустрівся в Києві з президентом Чехії

Від початку повномасштабного вторгнення Росії загинули 133 держслужбовці

Російська авіація завдала удару бомбою ФАБ-500 по Семенівці Чернігівської області, дані про жертви не надходили

Посли ЄС підтримали продовження лібералізації торгівлі з Україною

Президент Чехії про вбивства в Бучі: Ми занадто довго сподівалися, що путінська Росія інша, але це виявилося не так

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА