Кількість жертв в Умані збільшилася до 17, у Черкаській області оголошено триденну жалобу - ОВА

Кількість жертв в Умані збільшилася до 17, у Черкаській області оголошено триденну жалобу, повідомив голова ОВА Ігор Табурець.

"Рятувальники дістали з-під завалів ще двох загиблих: натепер маємо 17 убитих росіянами мирних жителів Умані", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як зазначив Табурець, рятувальна операція триває. "Страшна трагедія для всієї Черкащини. Оголошуємо в області триденну жалобу", - повідомив він.