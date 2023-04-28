Події

14:22 28.04.2023

ДСНС: Кількість жертв в Умані збільшилася до 16 - із-під завалів деблоковано ще одне тіло

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ДСНС: Кількість жертв в Умані збільшилася до 16 - із-під завалів деблоковано ще одне тіло

Кількість жертв в Умані станом на 14:00 збільшилася до 16, серед них троє дітей, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 14:00 з-під завалів житлового будинку деблоковано тіло загиблої особи. Всього загинуло 16 осіб (з них три дитини), постраждали 18 осіб (з них дев'ять залишаються госпіталізованими), врятовано 17 осіб (з них три дитини) та вилучено один фрагмент тіла", - ідеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі.

 

Теги: #умань #жертви

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