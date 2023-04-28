Події

07:54 28.04.2023

За чотири дні до вибуху трубопроводу "Північний потік" біля нього перебувало російське спецсудно

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За чотири дні до вибуху трубопроводу "Північний потік" біля нього перебувало російське спецсудно

У Міноборони Данії заявили, що за 4 дні до вибуху трубопроводу "Північний потік" у Балтійському морі на місці події було зафіксовано російське спецсудно СС-750, передає агентство Information.

Як повідомляють у відомстві, данський катер сфотографував російське спецсудно СС-750 на місці, де за 4 дні після цього стався вибух трубопроводу "Північний потік".

Зафіксоване російське спецсудно СС-750 призначене для проведення операцій під водою і має на борту міні-підводний човен типу АС-26 "Приз".

Міноборони відмовилося демонструвати знімки через їхній розвідувальний характер.

Вибухи "Північного потоку - 1" і "Північного потоку - 2" сталися в економічних зонах Швеції та Данії у вересні 2022 року.

 

 

 

Теги: #росія #данія #північний_потік

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