За чотири дні до вибуху трубопроводу "Північний потік" біля нього перебувало російське спецсудно

У Міноборони Данії заявили, що за 4 дні до вибуху трубопроводу "Північний потік" у Балтійському морі на місці події було зафіксовано російське спецсудно СС-750, передає агентство Information.

Як повідомляють у відомстві, данський катер сфотографував російське спецсудно СС-750 на місці, де за 4 дні після цього стався вибух трубопроводу "Північний потік".

Зафіксоване російське спецсудно СС-750 призначене для проведення операцій під водою і має на борту міні-підводний човен типу АС-26 "Приз".

Міноборони відмовилося демонструвати знімки через їхній розвідувальний характер.

Вибухи "Північного потоку - 1" і "Північного потоку - 2" сталися в економічних зонах Швеції та Данії у вересні 2022 року.