Мінфін США запровадив санкції проти ФСБ РФ
США внесли розвідувальну організацію Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану і ФСБ РФ до санкційного списку, йдеться в заяві американського Мінфіну.
Зазначається, що санкції введено за "участь у незаконному затриманні американських громадян за кордоном".
У відомстві зазначили, що обидві структури внесено до SDN List.
Крім них, санкції запроваджено проти чотирьох високопоставлених представників іранської розвідувальної організації.
У Мінфіні США також повідомили, що тим самим імплементували рішення Держдепу США.