Мінфін США запровадив санкції проти ФСБ РФ

США внесли розвідувальну організацію Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану і ФСБ РФ до санкційного списку, йдеться в заяві американського Мінфіну.

Зазначається, що санкції введено за "участь у незаконному затриманні американських громадян за кордоном".

У відомстві зазначили, що обидві структури внесено до SDN List.

Крім них, санкції запроваджено проти чотирьох високопоставлених представників іранської розвідувальної організації.

У Мінфіні США також повідомили, що тим самим імплементували рішення Держдепу США.