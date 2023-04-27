Події

21:08 27.04.2023

Мінфін США запровадив санкції проти ФСБ РФ

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Мінфін США запровадив санкції проти ФСБ РФ

США внесли розвідувальну організацію Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану і ФСБ РФ до санкційного списку, йдеться в заяві американського Мінфіну.

Зазначається, що санкції введено за "участь у незаконному затриманні американських громадян за кордоном".

У відомстві зазначили, що обидві структури внесено до SDN List.

Крім них, санкції запроваджено проти чотирьох високопоставлених представників іранської розвідувальної організації.

У Мінфіні США також повідомили, що тим самим імплементували рішення Держдепу США.

 

 

Теги: #сша #росія #фсб #санкції

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