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20:59 27.04.2023

Єрмак обговорив із представниками Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини, Чехії та Румунії питання гарантій безпеки для України

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Єрмак обговорив із представниками Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини, Чехії та Румунії питання гарантій безпеки для України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч у форматі відеоконференції з зовнішньополітичними радниками президентів Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини, Чехії та Румунії, повідомляє пресслужба президента України.

Під час розмови він наголосив на важливості подальшого руху до єдності позицій країн НАТО щодо членства України в альянсі в контексті майбутнього саміту у Вільнюсі.

"Про це говорить і Формула миру президента Зеленського, і наша офіційна позиція: наша принципова позиція – ми не бачимо альтернативи членству України в НАТО", - наголосив Єрмак.

При цьому він зазначив, що має бути ухвалене важливе рішення про надання Україні дієвих гарантій безпеки до моменту набуття державою членства в НАТО. Ці гарантії безпеки не можуть замінювати або підміняти членство України в НАТО, а слугуватимуть гарантією безпеки України до повноцінного членства в альянсі, яке є безальтернативним.

Єрмак також наголосив на важливості потужного політичного сигналу з боку НАТО щодо чіткого алгоритму наближення України до членства в альянсі.

"Сьогодні завдяки вам, завдяки США та іншим партнерам, єдність, яку ви створили і яка зберігається, є потужною зброєю", - сказав він.

Представники Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини, Чехії та Румунії, зі свого боку, ще раз підтвердили цілковиту підтримку своїми країнами України та її майбутнього повноцінного членства в НАТО і Європейському Союзі.

Теги: #безпека #переговори #гарантії

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