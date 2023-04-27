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17:42 27.04.2023

Польща спростила правила експорту дронів в Україну

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Польща спростила правила експорту дронів в Україну

З 28 квітня експорт дронів із території Польщі в Україну може здійснюватися на основі загального дозволу, наданого міністром розвитку і технології Польщі. Відповідне рішення було ухвалено урядом Польщі у відповідь на прохання України, повідомляє Міністерство економіки України.

"Збройні сили України для захисту нашої держави та перемоги над агресором вкрай потребують БПЛА, як вітчизняного, так і закордонного виробництва. Уряд України зі своєї сторони спростив імпорт БПЛА. Паралельно Україна на всіх рівнях працювала з нашими партнерами на те, щоб відповідні спрощення були ухвалені й ними. Зокрема це питання порушувала під час зустрічей з польськими колегами перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко, а Міністерство економіки надіслало відповідного листа нашим партнерам. Сьогодні ми маємо результат роботи. Рішення уряду Польщі сприятиме прискоренню постачання БПЛА на фронт, посиленню обороноздатності України та прискорить перемогу над агресором", - зазначив заступник міністра економіки України - торговий представник України Тарас Качка.

За його словами, згідно з рішенням міністра розвитку та технологій Польщі спільним дозволом для експорту БПЛА в Україну може скористатися будь-який суб'єкт, що має місцерозташування на території Польщі (комерційна або неприбуткова організація чи фізична особа). Запровадження загального дозволу звільняє від необхідності отримання індивідуального дозволу під час експорту кожної партії дронів.

Як наголосив Качка, рішення Польщі вкрай важливе для України ще й тому, що саме в цій країні волонтери закуповують основні обсяги БПЛА.

Дозвіл стосується лише певної категорії дронів, визначених у розпорядженні. А саме - безпілотних літальних апаратів, призначених для контрольованого польоту за межами прямої видимості оператора, з максимальною тривалістю принаймні 30 хвилин, але менше ніж 1 година, і призначених для зльоту та обслуговування. Стабільний керований політ у разі поривів вітру щонайменше 46,3 км/год.

Водночас загальний дозвіл не надають у разі якщо експортер або постачальник знає або був поінформований про те, що зазначені БПЛА призначені або можуть бути повністю або частково призначені для використання у зв'язку з розробкою, виробництвом, поводженням, експлуатацією, обслуговуванням, зберіганням, виявленням, ідентифікацією або розповсюдженням хімічної, біологічної або ядерної зброї, або у зв'язку з розробкою, виробництвом, обслуговуванням або зберіганням ракет, здатних доставляти таку зброю. Також дозвіл не надається в разі використання їх як частин або компонентів озброєнь, експортованих без або з порушенням необхідного дозволу.

Теги: #україна #польща #експорт #дрони

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