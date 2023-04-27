Залужний і Єрмак обговорили із Салліваном і Міллі постачання зброї та боєприпасів

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провели телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі.

Як повідомляється на сайті глави Української держави в четвер, американську сторону було поінформовано про актуальну ситуацію на полі бою, можливі дії ворога та заходи, яких вживають сили безпеки й оборони України з метою звільнення українських земель.

"Андрій Єрмак і Валерій Залужний акцентували увагу на важливості продовження активної підтримки партнерами української армії, зокрема постачання озброєння та боєприпасів", - йдеться в повідомленні.