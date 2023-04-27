Мінреінтеграції: Після деокупації в Криму має бути створено військову адміністрацію, а потім - військово-цивільну

Після деокупації в Криму має бути створено військову адміністрацію, а після цього - військово-цивільну, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Учасники форуму наголосили, що після деокупації в Криму насамперед має бути створена військова адміністрація. Потім - військово-цивільна. Після чого мають відбутись вибори", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства за результатами молодіжного форуму "Крим Wave".

Зазначено, що на форумі заступник міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій Анатолій Стельмах назвав головні кроки України в Криму після його деокупації: відновлення органів державної влади; демілітаризація російських військових баз; притягнення до відповідальності державних зрадників і колаборантів; правовий захист громадян України; забезпечення інформаційної безпеки.

Також наголошується, що для реалізації плану Мінреінтеграції тісно співпрацює з Офісом президента і Представництвом президента в Криму, зокрема з питання кадрового резерву відновлення.

"Перевага на зайняття посад надаватиметься корінному народу, ветеранам, а також патріотично налаштованим професіоналам", - наголосив Стельмах.