Зеленський про обстріл Миколаєва: РФ не перестає доводити, що основна мета війни - терор і геноцид українців

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну ракетну атаку окупантів Миколаєва.

"Країна-окупант ні на день не перестає доводити, що основна мета цієї війни - терор і знищення українців і всього українського", - сказано в телеграм-каналі президента вранці в четвер.

Глава держави підтвердив, що вночі Росія обстріляла Миколаїв чотирма ракетами "Калібр", запущеними з акваторії Чорного моря.

Він наголосив, що високоточна зброя була націлена на приватні будинки, історичну будівлю і багатоповерхівку і що наразі відомо про одного загиблого і 23 поранених, серед яких дитина.

"Вічна пам'ять загиблому і скорышого одужання пораненим. Цей черговий злочин проти людяності не зійде з рук терористам. Знайдемо усіх винних. За все буде відповідальність", - підсумував президент.