Хорватія прийняла на лікування 19 українських військових

До Хорватії у середу на лікування прибули 19 українських військових, з якими приїхали 9 членів їхніх сімей, повідомила прес-служба посольства України у Хорватії.

"Хорвати знають чутливість і біль ран, отриманих під час захисту Батьківщини. Тому і уряд Хорватії 16 березня 2023 року ухвалив рішення про надання допомоги в лікуванні та реабілітації поранених з України", - зазначили в посольстві.

Наголошується, що Хорватія забезпечить весь комплекс медичних та організаційно-побутових потреб захисників України під час їх лікування, а членам сімей буде надано допомогу у розміщенні та підтримці під час перебування їх рідних на лікуванні.