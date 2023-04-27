Події

04:42 27.04.2023

Хорватія прийняла на лікування 19 українських військових

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До Хорватії у середу на лікування прибули 19 українських військових, з якими приїхали 9 членів їхніх сімей, повідомила прес-служба посольства України у Хорватії.

"Хорвати знають чутливість і біль ран, отриманих під час захисту Батьківщини. Тому і уряд Хорватії 16 березня 2023 року ухвалив рішення про надання допомоги в лікуванні та реабілітації поранених з України", - зазначили в посольстві.

Наголошується, що Хорватія забезпечить весь комплекс медичних та організаційно-побутових потреб захисників України під час їх лікування, а членам сімей буде надано допомогу у розміщенні та підтримці під час перебування їх рідних на лікуванні.

 

Теги: #україна #лікування #хорватія #військові

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