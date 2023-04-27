Події

03:47 27.04.2023

Окупанти двічі обстріляли пожежну частину на Харківщині

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Окупаційні війська двічі у середу, 26 квітня, обстріляли пожежну частину у Харківській області, повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.

"Двічі протягом дня росіяни обстріляли пожежну частину на Харківщині. Внаслідок артобстрілу пошкодження отримали будівлю, а також техніка рятувальників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі дії ворога лише вкотре доводять, що вони свідомо порушують усі норми міжнародного права.

"На щастя, особовий склад не постраждав і й надалі надаватиме допомогу у ліквідації наслідків цієї неспровокованої війни. Ми всі відновимо та відбудуємо, адже боремося за нашу перемогу не самі", - додали в ДСНС.

Теги: #україна #харківська_область #обстріли

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